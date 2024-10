Meteo Puglia, ottobre dominato dall’anticiclone

Anticiclone dominante in Puglia per questo mese di ottobre. E le piogge, oro per i nostri invasi, latitano.

Vediamo nel dettaglio.

Fino a domenica il clima sarà mite ed i cieli saranno dominati dal sole con temperature massime non oltre i 25-26 gradi e le minime non al di sotto dei 16 gradi.

I fenomeni, nel corso della settimana, dovrebbero concentrarsi, come sempre, solo al Centro-Nord.

Stabilità e bel tempo dovrebbero durare anche durante il corso della prossima settimana.