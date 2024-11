Meteo Puglia: conferme fredde per il prossimo weekend

Meteo Puglia, tra venerdì e sabato cambia tutto!

Secondo MeteoLive, tra venerdi e sabato la situazione dovrebbe invece cambiare. Aria fredda da nord piloterà una veloce perturbazione a carattere freddo che tenderà a concentrare i fenomeni soprattutto sul meridione e su parte delle regioni centrali. Arriverà la prima neve sull’Appennino centro-meridionale anche a quote relativamente basse per il mese di novembre.

Oltre ad un generale calo delle temperature, saranno presenti rovesci sul meridione.

Sui rilievi di Abruzzo, Molise e Lucania si prevedono nevicate mediamente oltre i 600-800 metri, localmente a quote inferiori in caso di rovesci intensi. Neve anche sui rilievi della Calabria e della Sicilia oltre i 900-1000 metri, per il resto rovesci sulle estreme regioni meridionali e coste adriatiche.