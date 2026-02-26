Meteo

Meteo oggi e domani: prosegue la stabilità con peggioramento della qualità dell’aria

Redazione26 Febbraio 2026
L’alta pressione resta protagonista sull’Italia, garantendo ancora giornate di tempo stabile, senza precipitazioni, con la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi soprattutto al Centro-Nord, temperature in generale sopra le medie stagionali, e, purtroppo anche un peggioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane.

Lo scrive Meteo.it

Per oggi e domani prosegue l’alta pressione e la stabilità atmosferica, con cieli grigi e nebbiosi al risveglio, ma temperature miti con sui livelli di inizio primavera.

