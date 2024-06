Meteo Italia, weekend del 2 giugno: le previsioni

METEO SABATO 1 GIUGNO: Nord, abbastanza soleggiato al mattino con qualche addensamento sulla Liguria e sul Nordest. Pomeriggio con qualche temporale sui settori alpini e prealpini con fenomeni in locale estensione alle pianure piemontesi adiacenti. Permangono condizioni abbastanza soleggiate sui restanti settori di pianura. Centro: nel complesso soleggiato salvo isolati temporali pomeridiani in sviluppo lungo l’Appennino. Sud, Nuvolosità variabile con qualche goccia di pioggia sui settori peninsulari, più sole sulle Isole maggiori. Temperature in lieve aumento al Nord, stazionarie altrove. Venti meridionali tra deboli e moderati. Mari mossi.

METEO DOMENICA 2 GIUGNO: Nord, nel complesso soleggiato al mattino con qualche addensamento sulla Liguria. Pomeriggio con sviluppo di temporali sull’entroterra ligure, la dorsale emiliana, i settori alpini e prealpini con fenomeni che marceranno verso le zone di pianura tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Migliora tra sera e notte. Centro: nel complesso soleggiato al mattino, pomeriggio con sviluppo di temporali lungo l’Appennino in locale estensione all’entroterra adriatico. Nella notte qualche piovasco tra Toscana, Umbria e Marche. Sud, Nuvolosità variabile con qualche piovasco tra Campania, Puglia e Basilicata, variabilità sulle Isole maggiori. Temperature senza grandi variazioni. Venti deboli o moderati variabili. Mari poco mossi.