Meteo Italia, tanto freddo in arrivo nella prossima settimana

In Italia potrebbe nevicare in pianura al Nord già da novembre: non accade dal 1999 in una data così anticipata o dal 2008 (ma accadde a fine mese). Lo scrive MeteoLive.

Come mai potrebbe nevicare? Perché mercoledì 20 transiterebbe un primo intenso nucleo perturbato carico di freddo, in grado cioè dopo il suo passaggio di abbassare sensibilmente le temperature, introducendo aria secca da nord.

Questa previsione porterebbe aria molto fredda al nord e fredda al centrosud dell’Italia.

Ovviamente è molto presto sia per capire quanto freddo arriverà in Italia e sia per individuare le aree che saranno maggiormente interessate dai fenomeni e dal calo termico.