Meteo, ecco dove in settimana si raggiungeranno temperature primaverili
Nei prossimi giorni le temperature faranno registrare un generale rialzo con valori che assumeranno sempre più connotati primaverili fino a raggiungere picchi prossimi ai 18/20°C su alcune regioni del nostro Paese.
Lo scrive IlMeteo.it
Gli effetti più evidenti si avvertiranno soprattutto all’inizio della prossima settimana, quando l’alta pressione favorirà un clima decisamente più mite. Le temperature massime guadagneranno diversi gradi, regalando giornate dal sapore quasi primaverile.
Le condizioni più miti si registreranno al Centro-Sud, qui i valori diurni si porteranno mediamente intorno ai 15-16°C al Centro e potranno raggiungere i 18-20°C al Sud, con punte anche superiori dopo la metà della settimana, in particolare tra Calabria e Sicilia.