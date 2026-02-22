Meteo

Meteo, ecco dove in settimana si raggiungeranno temperature primaverili

Redazione22 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, ecco dove in settimana si raggiungeranno temperature primaverili

Nei prossimi giorni le temperature faranno registrare un generale rialzo con valori che assumeranno sempre più connotati primaverili fino a raggiungere picchi prossimi ai 18/20°C su alcune regioni del nostro Paese.

Lo scrive IlMeteo.it

Gli effetti più evidenti si avvertiranno soprattutto all’inizio della prossima settimana, quando l’alta pressione favorirà un clima decisamente più mite. Le temperature massime guadagneranno diversi gradi, regalando giornate dal sapore quasi primaverile.

Le condizioni più miti si registreranno al Centro-Sud, qui i valori diurni si porteranno mediamente intorno ai 15-16°C al Centro e potranno raggiungere i 18-20°C al Sud, con punte anche superiori dopo la metà della settimana, in particolare tra Calabria e Sicilia.

Redazione22 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©