Meteo, dove sarà rovinata la Pasquetta?

Meteo, Pasquetta rovinata in alcune zone d’Italia per via della pioggia. Ecco dove:

Al mattino pioverà sulla Sardegna, la Toscana, l’alto Lazio, l’Umbria e il nord delle Marche, poi migrerà verso i Balcani, ma sarà ancora possibile l’attivazione di qualche focolaio temporalesco nelle zone interne durante le ore pomeridiane.

Nel pomeriggio temporali specie sulla Lombardia, ma anche quelli isolati su Sardegna, bassa Toscana e persino Lazio.

I posti migliori dove passare la Pasquetta saranno il medio Adriatico, meridione e Sicilia.