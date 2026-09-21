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Meteo, da giovedì in arrivo aria fresca dai Balcani

Secondo IlMeteo.it, un vero cambio di scenario è atteso però tra Giovedì 24 e Venerdì 25, quando l’afflusso di correnti più fresche dai Balcani diventerà progressivamente più evidente. L’alta pressione riuscirà ancora a proteggere il Centro-Nord, dove il tempo resterà stabile e soleggiato, mentre il quadro meteorologico inizierà a peggiorare lungo il versante adriatico.



Il peggioramento interesserà inizialmente le regioni adriatiche centrali, dove potranno aumentare nuvolosità e fenomeni, per poi estendersi entro sera anche alle regioni meridionali. Sarà quindi una giornata caratterizzata da un netto contrasto tra il tempo ancora stabile del Centro-Nord e condizioni più movimentate sul versante adriatico e al Sud.

Arriviamo così alle porte del weekend quando l’instabilità si concentrerà sul Centro-Sud e l’afflusso di aria fresca dai Balcani proseguirà. Venerdì 25, infatti, le condizioni meteorologiche peggioreranno in modo più diffuso sulle regioni adriatiche centro-meridionali, dove sono attesi fenomeni di maltempo e un generale aumento dell’instabilità.