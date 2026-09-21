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500 chilometri a piedi per San Michele: a Orsara i pellegrini della pace

Il viaggio di Michele Attolico e Giuliano Maltempi sulla via Micaelica, in paese il 24 settembre

I due soci dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato sono partiti da Roma il 9 settembre

Saranno accolti e faranno sosta a Orsara di Puglia prima dell’ultima tappa a Monte Sant’Angelo

Tappe anche a Celle San Vito, Troia, Lucera, San Severo, Cerignola, Foggia, San G. Rotondo

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Da Roma, a piedi, percorreranno cinquecentotrenta chilometri lungo la via Micaelica, arrivando il 24 settembre a Orsara di Puglia, dove faranno una sosta per poi concludere il loro viaggio raggiungendo Monte Sant’Angelo. I protagonisti di questo pellegrinaggio sono Michele Attolico e Giuliano Maltempi: il primo è commissario della Polizia di Stato in congedo; il secondo, assistente capo della PS, anche lui in congedo. Entrambi sono soci della ANPS, Associazione Nazionale della Polizia di Stato: la Presidenza del sodalizio organizza e sostiene l’iniziativa assieme alla sezione ANPS di Foggia. Attraverseranno Lazio, Campania e Puglia. Il loro viaggio, passo dopo passo, porterà un messaggio di pace, solidarietà e speranza, nel nome di San Michele, santo patrono della Polizia di Stato.

L’ARRIVO A ORSARA DI PUGLIA. Nel ‘paese dell’Orsa’, che ha nell’Arcangelo Michele il proprio patrono, i due camminatori arriveranno nella mattinata di giovedì 24 settembre. A Orsara, visiteranno l’Abbazia Sant’Angelo e, scendendo lungo i gradini in pietra millenaria della ‘scalinata santa”, potranno ammirare l’antichissima Grotta di San Michele, con le iscrizioni e i graffiti lasciati nei secoli dai pellegrini. Alle ore 17:30, nella Biblioteca Comunale di Largo San Michele, saranno accolti dal sindaco Mario Simonelli e dal parroco don Danilo Zoila, oltre che dalle autorità militari. Michele e Giuliano, poi, alle ore 19, parteciperanno alla santa messa nella Chiesa parrocchiale di San Nicola.

IN VIAGGIO. Attolico e Maltempi sono partiti mercoledì 9 settembre dalla Basilica di San Giovanni in Luterano. Arriveranno a Monte Sant’Angelo il 28 settembre, alla vigilia delle celebrazioni religiose e civili dedicate a San Michele. Oltre a Orsara e alla città dei due siti Unesco, in Capitanata il loro cammino toccherà anche le tappe di Celle di San Vito, Troia, Lucera, San Severo, Cerignola, Foggia e San Giovanni Rotondo. Chi vorrà, potrà accompagnarli nel cammino o accoglierli lungo l’itinerario. Per l’intera durata del loro pellegrinaggio, i due camminatori indosseranno le maglie e il cappellino dell’ANPS e, nell’ultima tappa, riceveranno il “Testimonium” riservato ai pellegrini.

NEL NOME DI SAN MICHELE. “Orsara di Puglia è profondamente e intimamente legata a San Michele, patrono del paese”, spiega il sindaco Mario Simonelli. “Da secoli gli orsaresi accolgono i pellegrini in cammino lungo la via Micaelica, siamo felici di accogliere Michele Attolico e Giuliano Maltempi”. “L’Abbazia di Sant’Angelo è parte della nostra identità e della nostra storia”, aggiunge Concetta Terlizzi, delegata comunale a Cultura e Turismo. “I due pellegrini potranno ammirare anche il videomapping che racconta secoli di devozione e di vicende storiche”.

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