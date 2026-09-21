Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il sindaco di Manfredonia: “Pochi facinorosi hanno arrecato un danno d’immagine alla nostra città”

Quanto accaduto al termine della gara tra il Manfredonia Calcio e l’Ebolitana merita una ferma condanna.

Domenica è stata per lunghi tratti una giornata di festa, rovinata poi da pochi facinorosi i cui gesti violenti hanno arrecato un danno d’immagine alla nostra città. Hanno scalfito la fiducia di tanti cittadini, famiglie, tifosi e appassionati che credono nei valori dello sport come momento di crescita, aggregazione e comunità.

Da tempo lavoriamo con impegno insieme alle forze dell’ordine e al Manfredonia Calcio affinché lo stadio torni ad essere uno spazio di partecipazione, un luogo vivo di sport e socialità. Un lavoro complesso, ma necessario.

Non tolleriamo, quindi, comportamenti violenti come quelli registrati ieri, che risultano incompatibili con i valori dello sport e della convivenza civile. Lo sport per noi significa inclusione, coesione sociale, rispetto e benessere collettivo; chi ne tradisce i valori merita la più ferma condanna.

Un ringraziamento va alle Forze dell’Ordine per il lavoro svolto con grande responsabilità, professionalità e senso del dovere, che ha contribuito ad evitare conseguenze ancora più gravi.

L’Amministrazione comunale conferma la propria piena disponibilità a rafforzare la collaborazione con le autorità competenti e con la società sportiva, affinché episodi simili non si ripetano.

Manfredonia intende affermare con chiarezza un modello fondato su legalità, rispetto e sicurezza.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia