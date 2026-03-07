Monte Sant'Angelo
Mercoledì 18 marzo tornano le Fanoje a Monte Sant’Angelo
Mercoledì 18 marzo tornano nel centro storico di Monte Sant’Angelo le tradizionali Fanoje di San Giuseppe.
Enormi cataste di legno infuocate danno il benvenuto alla primavera, un rito propiziatorio tra sacro e profano con percorsi enogastronomici ed eventi di musica popolare.
Sono riconosciute dalla Regione Puglia tra i “riti del fuoco”.
A breve il programma completo.