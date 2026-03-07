Monte Sant'Angelo

Mercoledì 18 marzo tornano le Fanoje a Monte Sant’Angelo

Redazione7 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mercoledì 18 marzo tornano le Fanoje a Monte Sant’Angelo

SAVE THE DATE

Mercoledì 18 marzo tornano nel centro storico di Monte Sant’Angelo le tradizionali Fanoje di San Giuseppe.

Enormi cataste di legno infuocate danno il benvenuto alla primavera, un rito propiziatorio tra sacro e profano con percorsi enogastronomici ed eventi di musica popolare.

Sono riconosciute dalla Regione Puglia tra i “riti del fuoco”.

A breve il programma completo.

Redazione7 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©