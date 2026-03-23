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Meloni: “Rispettiamo la decisione degli italiani”

“Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia”. Così su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“La sovranità appartiene al popolo. Abbiamo sostenuto una riforma che era nel nostro piano elettorale. Resta il rammarico per un’occasione persa per modernizzare l’Italia. Andremo avanti per onorare il mandato che ci è stato affidato”.