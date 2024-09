Meloni: incredibile che Salvini rischi 6 anni per aver difeso i confini nazionali

Al processo in corso a Palermo il pubblico ministero ha chiesto sei anni di reclusione per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito, nel 2019 quando era ministro dell’Interno, lo sbarco a Lampedusa di 147 salvati in mare dalla Open Arms.

Salvini: “Rifarei tutto, la difesa dei confini dai clandestini non è reato”.

Meloni: “Incredibile che un ministro rischi 6 anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini della Nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini. Trasformare in un crimine il dovere di proteggere i confini nazionali dall’immigrazione illegale è un precedente gravissimo”.