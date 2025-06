Melissa Satta in Giappone con il fidanzato. La showgirl è incinta?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Melissa Satta vola in Giappone con il fidanzato Carlo Beretta, alimentando le voci di una possibile gravidanza. La showgirl 39enne e il rampollo 28enne hanno scelto di trascorrere circa una settimana tra Tokyo e Kyoto, visitando i luoghi più iconici, tra cui il santuario Fushimi Inari-Taisha. Durante la vacanza, Melissa si è mostrata in look casual e oversize, senza commentare le speculazioni sulla sua gravidanza, mantenendo il massimo riserbo. La coppia è accompagnata da amici, Benedetto Avallone e Giulia Ghidini, condividendo momenti della loro fuga sui social.

Melissa Satta è incinta?

In Italia, le voci di una dolce attesa si fanno sempre più insistenti, anche se Melissa non ha ancora confermato nulla. La showgirl, madre di Maddox dall’ex marito Kevin Prince Boateng, ha sempre manifestato il desiderio di avere un altro bambino, anche per accontentare il figlio più grande. In passato, ha dichiarato di vivere la sua relazione con Carlo giorno per giorno, senza piani a lungo termine. La vacanza in Giappone, tra visite culturali e momenti di relax, sembra rappresentare un capitolo importante della sua vita sentimentale, mentre le indiscrezioni continuano a crescere.