Giappone in ansia per Big One, un mega terremoto

Allerta in Giappone: nei giorni scorsi gli scienziati della Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che studiano i movimenti tellurici nella nazione con la maggiore attività sismica al mondo, hanno infatti avvisato su un possibile “mega-quake” che potrebbe provocare oltre 320 mila vittime.

I cittadini in alcune aree della nazione hanno preso d’assalto i supermercati per fare scorte di acqua e provviste di riso. Le autorità giapponesi stanno esortando la popolazione ad evitare di accumulare scorte mentre si è registrata una impennata nella richiesta di kit per disastri e beni di prima necessità.

GIAPPONE, IL TERREMOTO THE BIG ONE POTREBBE NON ESSERE PROSSIMO

Nei giorni scorsi gli scienziati della Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che studiano i movimenti tellurici nella nazione con la maggiore attività sismica al mondo (in media 1.500 terremoti all’anno, alcuni dei quali impercettibili), hanno infatti avvisato su un possibile “mega-quake” che potrebbe provocare oltre 320 mila vittime, sebbene abbia specificato di non avere elementi per poter affermare che il cataclisma sia imminente e che l’allarme riguarda i prossimi 30 anni.

Ritorna quindi di attualità una delle domande alle quali la scienza non sa dare ancora una risposta: i terremoti si possono prevedere, indicando con esattezza dove, quando e con quale forza colpiranno? Una domanda che, in Italia, è tornata attuale dopo l’assoluzione in appello della commissione Grandi rischi della Protezione civile in merito alle «rassicurazioni» fornite alla vigilia del terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009.