Melissa Satta è incinta? La foto sospetta

Melissa Satta potrebbe essere in dolce attesa, secondo i rumors che si sono intensificati nelle ultime ore. La showgirl ha condiviso sui social alcuni scatti delle sue vacanze estive, tra cui una foto in compagnia dell’amica Barbara Petrillo, in cui quest’ultima le cinge la pancia con un braccio, alimentando le speculazioni sulla possibile gravidanza. Molti follower hanno notato una leggera rotondità sospetta e hanno commentato con entusiasmo, ipotizzando che Melissa aspetti un bambino. Alcuni utenti hanno scritto: “Incinta al cento per cento” e “In arrivo un bebè?”, mentre altri sperano in una femminuccia.

Melissa Satta e il figlio Maddox

Melissa, che ha già un figlio di 11 anni, Maddox, nato dal suo precedente matrimonio con Kevin Prince Boateng, sembra aver trovato una nuova stabilità con l’imprenditore Carlo Beretta, di 28 anni. La coppia, insieme da poco più di un anno, sarebbe molto felice e accogliente verso la famiglia di lui. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, i segnali e i commenti dei fan alimentano i gossip, lasciando supporre che Melissa Satta possa presto annunciare una lieta novella. Resta da vedere se questa volta il rumor si trasformerà in realtà.