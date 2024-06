Mediaset cambia tutto: Viola come il mare rinnovata per una 3° stagione

Viola come il mare andrà in onda domani con la finale della seconda stagione sui teleschermi di Canale 5. Giovedì 6 giugno, infatti, i telespettatori scopriranno cosa succederà a Francesco e la giornalista Vitale. Inoltre si apprenderà il destino di tutti i protagonisti della fiction di Canale 5. Nel finale di stagione di Viola come il mare in onda il 6 giugno, l’ispettore e la Vitale saranno impegnati in un nuovo caso. Turi verrà accusato di omicidio, tanto che Francesco si getterà a capofitto per salvare la reputazione dell’amico. Viola, invece, avrà un delicato confronto con suo padre dopo averlo ritrovato dopo tanto tempo. Un finale di stagione che terrà alta l’attenzione del pubblico di canale 5.

Piersilvio Berlusconi annuncia la terza stagione di Viola come il mare

Nel frattempo, i fan di Viola come il mare si stanno chiedendo se la serie tv avrà una terza stagione? Dopo settimane d’incertezza a causa dei bassi ascolti registrati in prima visione sui teleschermi di Canale 5, Piersilvio Berlusconi ha deciso di rompere il silenzio nel corso di una conferenza stampa per fare il bilancio di questa stagione televisiva che si sta concludendo. Il direttore di Mediaset ha deciso di rinnovare la serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi per una terza stagione. Una bella notizia per i fan di Francesco e la giornalista Vitale che erano in trepidante attesa di scoprire il destino della loro fiction. Molti utenti si sono riversati sui social per esprimere tutta la loro gioia alla scoperta del rinnovo della serie tv.