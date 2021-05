Ci sono novità importanti sulla panchina della Juventus. È fatta per il ritorno di Massimiliano Allegri, che si riprende così la panchina bianconera. Come riporta Sky, l’accordo è stato raggiunto. Arriva quindi l’esonero per Andrea Pirlo, che gli è stato già comunicato. Cambio in panchina alla Juve, torna Max Allegri.