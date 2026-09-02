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La storia di Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 10, torna al centro della cronaca giudiziaria con accuse pesanti che hanno riacceso l’attenzione su una figura televisiva che negli anni ha vissuto una parabola complessa. Il salumiere trevigiano, oggi 46enne, è stato denunciato da una 29enne che lo accusa di averla minacciata con un coltello e poi violentata nella sua abitazione di Castelfranco Veneto. La Procura di Treviso ha aperto un’indagine e la giovane sarà ascoltata con incidente probatorio il prossimo 23 settembre. Chi è davvero Mauro Marin? Cosa è accaduto secondo la ricostruzione degli inquirenti? E perché l’ex concorrente del Grande Fratello è nuovamente indagato per violenza sessuale?

Chi è Mauro Marin: dal trionfo al Grande Fratello ai problemi di salute e alle vicende giudiziarie

Originario di Castelfranco Veneto, Mauro Marin lavorava come salumiere prima di entrare nella Casa del Grande Fratello nel 2010. La sua personalità fragile, istintiva e spesso imprevedibile conquistò il pubblico, portandolo alla vittoria dell’edizione. Dopo il reality tentò di restare nel mondo dello spettacolo, ma la sua vita prese presto una direzione diversa.

Marin ha raccontato negli anni di aver affrontato problemi di salute mentale, con diversi ricoveri in reparti psichiatrici per disturbi bipolari. Parallelamente, la sua vita privata è stata segnata da una lunga controversia con l’ex compagna per l’affidamento del figlio. Inizialmente era stato assolto dalle accuse di minacce e maltrattamenti, ma la sua situazione giudiziaria si è aggravata nel tempo: Marin è stato condannato per percosse ai danni dell’ex compagna ed è già sotto processo per una vicenda analoga.

Negli anni è finito più volte sui giornali per episodi controversi, come quando ha messo in fuga dei ladri brandendo un’ascia o quando si è puntato un coltello alla gola durante una lite con l’ex suocero. Una spirale di comportamenti estremi che ha alimentato un profilo pubblico sempre più problematico.

Cosa è successo: la denuncia della 29enne e la ricostruzione della Procura di Treviso

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino e La Tribuna di Treviso, la nuova indagine a carico di Mauro Marin riguarda una presunta violenza sessuale avvenuta il 7 maggio 2026. La vittima è una 29enne che conosceva Marin e che quella sera sarebbe stata invitata nella sua abitazione.

La Procura ricostruisce un quadro grave: davanti al rifiuto della ragazza di bere qualcosa insieme, Marin l’avrebbe minacciata con una lama lunga circa 30 centimetri, poi legata con la cintura dell’accappatoio e infine abusato di lei.

La giovane sarebbe riuscita a registrare un breve video — già agli atti dell’inchiesta — in cui Marin ammetterebbe il rapporto, pur negando qualsiasi violenza. Dopo l’aggressione, la 29enne avrebbe contattato un amico per farsi venire a prendere: anche lui, secondo la denuncia, sarebbe stato minacciato con un’accetta.

Il 23 settembre la vittima sarà ascoltata con incidente probatorio, così da cristallizzare le sue dichiarazioni in vista di un eventuale processo.

Perché Mauro Marin è indagato: il peso delle precedenti condanne e delle nuove accuse

La nuova indagine per violenza sessuale si inserisce in un contesto giudiziario già complesso. Mauro Marin ha alle spalle una condanna per percosse ai danni dell’ex compagna ed è attualmente sotto processo per un’altra vicenda simile. Questo passato pesa sulla valutazione degli inquirenti, che stanno ricostruendo i fatti del 7 maggio con particolare attenzione.

Le accuse della 29enne — minacce con un coltello, legatura, violenza sessuale e successiva intimidazione dell’amico intervenuto — delineano un quadro che la Procura considera grave. L’incidente probatorio sarà decisivo per stabilire la credibilità del racconto e per definire i prossimi passi dell’indagine.

Per Marin si tratta dell’ennesimo capitolo di una vita segnata da fragilità personali, comportamenti estremi e vicende giudiziarie che hanno oscurato completamente l’immagine del vincitore del Grande Fratello 10. Ora la giustizia dovrà stabilire se le nuove accuse troveranno conferma e se l’ex concorrente dovrà affrontare un nuovo processo.