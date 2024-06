Mattinata, le immagini dell’omicidio Notarangelo

Un uomo, Bartolomeo Pio Notarangelo, di 36 anni, di Vieste, è stato ucciso a colpi di fucile ieri pomeriggio a Mattinata, nel Foggiano.

Le cause dell’agguato, in pieno stile della mafia garganica in una zona impervia del Gargano, sono ancora sconosciute ma non è escluso un regolamento di conti.