Mattinata
Festa di San Giuseppe e XXV Edizione del gran falò a Mattinata
Festa di San Giuseppe – XXV Edizione del Gran Falò
18-19 Marzo 2026
Mattinata
Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno!
La Festa di San Giuseppe celebra la sua 25ª edizione con il suggestivo Gran Falò, simbolo di fede, comunità e tradizione.
Due giorni di emozioni tra:
spettacoli di musica popolare
spettacoli pirotecnici
prodotti tipici e sapori della tradizione
momenti di devozione e cultura
Un evento che unisce generazioni, storia e identità, rendendo Mattinata il cuore pulsante della tradizione.
Vieni a vivere la magia del Gran Falò!
Non mancare: la tradizione ti aspetta!