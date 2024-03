Matera-Manfredonia, modalità settore ospiti

Il Matera rende note le modalità di acquisto dei biglietti messi a disposizione alla tifoseria sipontina in occasione di Matera – Manfredonia, gara valida per la 27^ giornata del campionato di Serie D girone H, in programma Domenica 17 Marzo (ore 14:30) presso lo Stadio “XXI Settembre – F. Salerno” di Matera.

I tagliandi possono essere acquistati sul sito PostoRiservato.it e sono acquistabili online fino alle ore 19:00 di sabato 16 marzo 24cliccando sul link:

https://lc.cx/k3LyfX

PREZZI:

INTERO € 10.00 RIDOTTO UNDER 18 € 8.00 RIDOTTO OVER 65 € 8.00 RIDOTTO DONNE € 5.00 RIDOTTO UNDER 14 € 5.00 DISABILI <90% 50% DI SCONTO DISABILI >90% GRATIS UNDER 6 GRATIS

I biglietti potranno essere acquistati presso:

– Online sul circuito postoriservato.it

– Bar Follia di Via Marconi (Matera)

– Tabaccheria Lisurici , Via Dante (Matera)

I cancelli domenica apriranno un’ora e mezzo prima l’ora dell’evento (ore 13,00) e allo stadio occorrerà recarsi con documento di riconoscimento che sarà controllato insieme al biglietto dì ingresso.

Bisogna entrare nel settore corrispondente al biglietto.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932