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Massimo Russo, Futuro Nazionale: Consegnate al gen. Vannacci le prime 2000 firme per il “No alla moschea”

FOGGIA, 9 maggio 2026. Il gen. Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha ricevuto a Bari, lo scorso martedì 5 maggio, le prime duemila firme raccolte dal Comitato Costituente Foggia 53 contro la realizzazione di una moschea in città.

“Il generale sta seguendo con interesse la battaglia che Futuro Nazionale sta conducendo sul territorio, che non vuol essere discriminatoria ma di rispetto per la nostra identità e per la sicurezza della collettività. I cittadini che sono accorsi al nostro gazebo per firmare meritano rispetto e considerazione, pure da parte dei promotori di una proposta così divisiva e dal profondo impatto per la comunità come la moschea, e meritano chiarezza e risposte dall’amministrazione comunale che finora si è distinta per un assordante silenzio” dichiara il referente Massimo Russo. “Il nostro obiettivo, condiviso con il gen. Vannacci, è di raggiungere nelle prossime settimane la quota diecimila firme, che rappresenterà un atto politico che non sarà più possibile ignorare”.

Durante la due giorni in Puglia del leader di Futuro Nazionale, il Comitato Costituente Foggia 53 ha partecipato agli incontri organizzati con una propria delegazione arricchita dalla presenza di un importante imprenditore locale del comparto delle energie rinnovabili, settore verso il quale l’europarlamentare ha mostrato particolare preparazione e attenzione.

Anche questo fine settimana e per tutto il mese di maggio, il gazebo di Futuro Nazionale continuerà ad essere presente a Foggia in corso Vittorio Emanuele (isola pedonale) mattina e pomeriggio dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 18 alle 21.