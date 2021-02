Martedì 16 Febbraio si parlerà del Carnevale di Manfredonia ad Unomattina su RaiUno

“Ho chiesto agli amici della Rai un piccolo spazio – ma che fosse di grande rilevanza nazionale – per ricominciare a parlare di Manfredonia in termini positivi. Il pretesto che abbiamo deciso di sfruttare è stato il nostro Carnevale, dato che ci stiamo dentro. Ed è arrivata la proposta di un servizio all’interno di Unomattina, uno dei programmi di maggiore successo di Rai1. Lo vedrete presto in tv, non appena sapremo giorno e ora. Grazie di cuore alla Rai e a tutti quelli che hanno preso parte a questa piccola iniziativa, in modo particolare al maestro cartapestaio Matteo Trotta, all’insegnante Annarita Caratù, alle sue colleghe e alla dirigente del I Circolo Croce-Mozzillo, all’inossidabile Andrea Colaianni, al simpaticissimo Bruno Mondelli, al mio vecchio amico Francesco Granatiero e, soprattutto, al collega e regista Maurizio Amici. “

Dal profilo Facebook di Gennaro Pesante