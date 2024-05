Marisol, la madre racconta i suoi problemi di salute dopo Amici 23: “Le ha tolto la possibilità di fare sforzi”

E’ terminata da pochi giorni l’ultima edizione di Amici 23 con la vittoria di Sarah Toscano. Al secondo posto si è piazzata l’allieva di Alessandra Celentano. Nonostante abbia perso in finale, Marisol si è aggiudicata il premio di categoria e quello della critica per un totale di 100 mila euro in gettoni d’oro. Nel corso del talent, la ballerina ha raccontato di aver dovuto smettere in passato di ballare a causa di alcuni problemi di salute. La ragazza non aveva mai avuto il coraggio di raccontare i dettagli sul dramma che aveva vissuto. A svelare tutta la verità è stata la madre Silvia Diliddo, che ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù. La signora ha spiegato che l’allieva di Amici 23 soffre di attacchi d’asma e di alcune allergie in modo pesanti.

La madre di Marisol rivela i problemi di salute della figlia dopo Amici 23

La madre di Marisol ha rivelato al settimanale DiPiù i gravi problemi di salute che hanno afflitto sua figlia in passato. La donna ha raccontato che un giorno da piccola aveva accusato un raffreddore e respirava molto male con mancanza di fiato. Portata in ospedale credevano che avesse un problema cardiaco invece soffriva d’asma in modo forte. Queste le sue testuali parole: “Le è stata riscontrata una forma di asma pesante al punto da toglierle la possibilità di fare sforzi, di respirare”. Silvia Diliddo ha rivelato che l’allieva di Amici 23 è allergica a diverse sostanze come il polline delle betulle e le nocciole. Problemi di salute che per Marisol non sono terminati visto che dovrà fare del meglio per curare il ginocchio malandato che però non le ha impedito di aggiudicarsi il secondo posto nel talent.