Mario Conca cerca aiuto: “Che fai, non vieni?”

A volte mi sento come un salmone che risale un fiume controcorrente. Lo so, è molto più faticoso, ma vuoi mettere la soddisfazione di essere liberi, giusti e di fare gli interessi dei cittadini pugliesi? Siamo già in tanti, ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti.

Vuoi #candidarti per le prossime regionali 2020?

Vuoi #sostenere il progetto civico attivamente?

Vuoi fare il #rappresentante lista?Compila il #form che trovi a questo link: https://bit.ly/2IjjI6D