Marina Di Guardo e Filippo La Mantia stanno insieme?

Marina Di Guardo, nota scrittrice e mamma di Chiara Ferragni, sarebbe al centro di una nuova love story con il rinomato chef siciliano Filippo La Mantia. La notizia, riportata da Gabriele Parpiglia su Affari Italiani, sta facendo il giro di Milano, conosciuta come una delle città più esclusive e cosmopolite. Secondo quanto svelato dal giornalista, tra i due ci sarebbe una forte intesa e sintonia, testimoniata dai frequenti incontri nei locali più eleganti della città. La coppia, descritta come affiatata e complice, avrebbe condiviso più di una cena romantica, alimentando i rumors di una relazione seria.

Un primo amore dopo la separazione dal marito

Per Marina Di Guardo si tratterebbe della prima relazione significativa dopo la fine di un lungo matrimonio con l’imprenditore Frank Kelcz. Filippo La Mantia, invece, ha alle spalle un passato matrimoniale con Stefania Scaranti, dalla quale ha avuto una figlia, Carolina, e una relazione con la foodblogger Chiara Maci, da cui è nato il figlio Andrea. La Mantia è noto anche per il suo impegno sociale, come dimostra l’Ambrogino d’Oro ricevuto nel 2021 per aver mantenuto aperto il suo ristorante durante la pandemia, contribuendo a sostenere i sanitari dell’Ospedale Niguarda.

La storia tra Marina e Filippo sta attirando l’attenzione di molti, confermando che l’amore, anche tra personaggi pubblici, può nascere inaspettatamente.