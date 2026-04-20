Mariavittoria Minghetti vicina ad un ex gieffino: esplode il gossip

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Mariavittoria Minghetti è stata tra le protagoniste del Grande fratello andato in onda nel 2024. In quell’edizione condotta da Alfonso Signorini, la dottoressa romana stabilì un importante rapporto d’amicizia con Jessica Morlacchi e una storia d’amore con Tommaso Franchi. In questi giorni, la donna è tornata prepotentemente alla ribalta a causa di un avvicinamento con un ex gieffino che ha scatenato la curiosità dei fans. In particolare, Mariavittoria Minghetti è stata vista insieme a Stefano Tediosi, fresco di rottura da Federica Petagna. L’uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede in macchina insieme all’ex protagonista del Grande fratello.

Mariavittoria Minghetti vicina a Stefano Tediosi

La dottoressa romana si è avvicinata a Stefano Tediosi in seguito alla rottura con Tommaso Franchi, che aveva conosciuto all’interno del Grande fratello. Proprio l’ex gieffino ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui compare una foto insieme a Mariavittoria Minghetti a Roma. Neanche a dirlo, la foto ha scatenato il gossip, tanto che molti utenti sospettano di un presunto flirt tra i due ex gieffini. Un utente ha scritto: “Tanta roba tu e Mavi” mentre un altro si è stupito per la velocità con cui la dottoressa romana avrebbe dimenticato Tommaso Franchi. Non resta che attendere i prossimi giorni per vedere se ci saranno ulteriori sviluppi su questo presunto flirt primaverile.