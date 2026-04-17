Grande fratello, Mariavittoria Minghetti insieme ad un ex gieffino: ecco chi

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Mariavittoria Minghetti è stata tra le protagoniste del Grande fratello 2024. In quell’edizione, la dottoressa romana fece sognare il pubblico italiano per la nascita della storia d’amore con Tommaso Franchi, un idraulico senese. Una relazione finita alcune settimane fa forse per volere di lui come riportato da alcune indiscrezioni. In queste ore, la donna è finita nuovamente al centro della ribalta per un incontro con un ex gieffino, che ha condiviso con lei l’esperienza al Grande fratello 2024. Si tratta di Stefano Tediosi, il quale ha postato una storia su instagram in cui lo si vede in macchina insieme a Mariavittoria Minghetti con la seguente didascalia: “Con la dottoressa.” L’ex gieffino è fresco di rottura da Federica Petagna, con la quale si era messo insieme durante il GF.

Mariavittoria Minghetti insieme a Stefano Tediosi dopo il Grande fratello

La dottoressa romana ha incontrato Stefano Tediosi. La reunion ha scatenato diversi commenti sui social come questo apparso su X: “Manca solo Alfonso all’appello e li ha visti praticamente tutti, che pensa che facendo così lo fa ingelosire o ritorna come avrebbe fatto in passato? Non l’ha capito che il treno è ormai partito senza di lei e non ripassa più”, facendo riferimento a Tommaso Franchi con il quale Mariavittoria Minghetti ha avuto una relazione per un anno. Solo alcuni giorni prima, la donna aveva incontrato Lorenzo Spolverato e Michael Castorino a Milano.