Maria Teresa Valente attacca la maggioranza

Cosa è vero e cosa è falso? Cosa è giusto e cosa è sbagliato? A Manfredonia non abbiamo problemi a deciderlo, perché ci sono alcuni che lo fanno per tutti, a prescindere se si possa essere d’accordo o meno o anche se sia opportuno o meno. Oggi è stato convocato nuovamente un Consiglio Comunale Urgente con 4 giorni di preavvisoche di urgente non aveva nulla, come già altri in precedenza (anzi, stiamo ancora aspettando di capire l’urgenza del Consiglio monotematico sulla questione Energas convocato lo scorso 17 marzo). Nessuno si è degnato di dare spiegazioni e ancora una volta è stato svilito il ruolo dei Consiglieri comunali che non possono esprimersi con giudizio e serenità sulle questioni, non avendo il tempo materiale per studiarle. Completamente snobbate le interrogazioni che dovevano essere portate in aula (guarda caso della Minoranza), mentre improvvisamente urgenti sono diventate due mozioni (della Maggioranza), di cui una sulla siccità in senso lato, che poco aveva a che fare col nostro territorio. Questo modus operandi evidenzia l’arroganza della Maggioranza e mortifica il dibattito democratico. Ma forse non infastidisce solo la Minoranza se, a quanto pare, dopo poco più di due mesi il Segretario Generale ha deciso di dare le dimissioni. Ovviamente, anche su questo, nessuna spiegazione.

#unanonrispostaègiàunarisposta

Maria Teresa Valente – Capogruppo CON Manfredonia