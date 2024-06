“Mare più bello”, Vieste tra le località a Cinque Vele

Con il primo giorno ufficiale d’estate arriva anche la notizia, dopo l’ingresso dello scorso anno, di Vieste tra le località balneari a 5 Vele: la classifica delle spiagge più belle d’Italia.

Questa mattina a Roma, in occasione della presentazione della guida “il Mare più bello 2024”, curata dall’associazione ambientalista e dal Turing Club Italiano, a ritirare il prestigioso premio per il Comune di Vieste, Mariella Pecorelli, Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici.

“È un grande onore per noi ricevere questo riconoscimento, che arriva dopo la riaffermazione della bandiera blu – ha dichiarato la vicesindaco Mariella Pecorelli.

“Questo è il risultato di un lavoro dedicato e corale in ogni settore da parte della nostra Amministrazione, per garantire la tutela e la valorizzazione del nostro territorio. Con la sua offerta turistica di eccellenza – prosegue la vicesindaco – Vieste si conferma come un esempio virtuoso nel panorama delle località balneari italiane, garantendo ai propri visitatori un’esperienza indimenticabile all’insegna della bellezza, della cultura e del rispetto per l’ambiente. L’ospitalità, la cultura ed una gestione sostenibile sono elementi fondamentali per la crescita di Vieste come meta turistica di qualità. Siamo orgogliosi di essere riconosciuti con le 5 Vele che vede coinvolte solo tre località della Puglia e 21 dell’Italia, e continueremo a lavorare per mantenere alto il nostro standard di accoglienza”.