MARASCO: TARI A MANFREDONIA IMPAZZITA

Non è possibile pagare tasse salate, per i servizi che non abbiamo!

Se il Comune ha inviato cartelle di pagamento TARI con errori o aumenti ingiustificati, ci sono alcuni passaggi che puoi seguire:

Verifica gli errori: Controlla attentamente la cartella di pagamento per identificare gli errori o le discrepanze. Contatta il Comune: Raggiungi il Comune o l’ente responsabile per segnalare gli errori e chiedere chiarimenti. Richiedi una rettifica: Se gli errori sono confermati, richiedi una rettifica della cartella di pagamento e una nuova emissione con i dati corretti. Non pagare la cartella errata: Se la cartella contiene errori, non è necessario pagare fino a quando non viene emessa una nuova cartella corretta. Considera di presentare un ricorso: Se il Comune non risponde o non rettifica gli errori, potresti considerare di presentare un ricorso presso l’apposito organo amministrativo o giudiziario. Firma la PETIZIONE Popolare ai sensi dell’art. 50 della Costituzione Italiana e successivamente presentati tutti al prossimo Consiglio Comunale e manifestazione pubblica di protesta per chiedere le dimissioni degli amministratori incompetenti.

È importante mantenere una documentazione dettagliata delle comunicazioni con il Comune e delle azioni intraprese per risolvere il problema.

Giuseppe Marasco Capogruppo Consigliere Comunale