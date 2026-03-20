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Marasco: “Segnalo e denuncio la situazione di caditoie ostruite a Manfredonia”

La mia preoccupazione per le caditoie intasate a Manfredonia!

È un problema che può causare parecchi disagi, soprattutto con le piogge intense. Le caditoie sono dispositivi di raccolta e filtrazione delle acque meteoriche o di scarico, poste a livello della superficie stradale o leggermente interrate. La loro funzione principale è convogliare l’acqua verso il sistema di drenaggio.

Sono composte da un insieme che include la griglia, la cornice, il telaio, l’alloggiamento e il collegamento al pozzetto.

Le caditoie stradali sono progettate per sopportare carichi veicolari e pedonali, e per gestire grandi volumi d’acqua durante eventi meteorologici intensi. Sono spesso realizzate in ghisa, acciaio o polietilene ad alta resistenza. (come da foto) invito Domenico La Marca – Sindaco. Francesco Schiavone #assessore Lavori pubblici e chiunque ha la responsabilità di provvedere in merito, conclusione personalmente ho osturato una decina in mezzo a Corso Manfredi per dare l’esempio in qualità di Consigliere Comunale Comitato Costituente Manfredonia Futuro Nazionale Giuseppe Marasco