Marasco: richiesta intervento urgente di asfaltatura strada comunale 13 Pedicagnola/Tratturo 60
Marasco: richiesta intervento urgente di asfaltatura strada comunale 13 Pedicagnola/Tratturo 60
OGGETTO: INTERROGAZIONE – Richiesta intervento urgente di asfaltatura strada comunale 13 Pedicagnola/Tratturo 60
Egregio Signor Domenico la Marca Sindaco
Mi rivolgo a Lei per segnalare una problematica che riguarda la strada comunale 13 Pedicagnola/Tratturo 60. Come risulta evidente, negli ultimi lavori effettuati sulla strada, non è stata successivamente eseguita l’asfaltatura, creando notevoli disagi alla circolazione e danni ai veicoli.
La situazione è particolarmente critica poiché persiste da oltre un anno, nonostante le promesse di intervento. Come cittadino, ritengo fondamentale che il Comune intervenga con urgenza per risolvere questo problema, garantendo così la sicurezza e il decoro urbano.
Chiedo gentilmente che il Comune:
– Effettui un sopralluogo tecnico per valutare lo stato della strada e pianificare gli interventi necessari.
– Proceda con l’asfaltatura della strada per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori danni ai veicoli.
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione dedicata a questa segnalazione interrogazione comunale, resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni.
Cordiali saluti,
Giuseppe Marasco Capogruppo Consigliere Comunale Lega Salvini Premier Puglia Manfredonia.