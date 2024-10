Marasco presenta il progetto “Butta la pietra e nascondi la mano”

PROGETTO: “ BUTTA LA PIETRA E NASCONDI LA MANO ” IDEATO E CONDOTTO DAL CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE MARASCO

Manfredonia, IL Capogruppo Consigliere Comunale Giuseppe Marasco del Circolo Fratelli d’Italia di Manfredonia, ha ideato e messo in campo per pubblica utilità sociale e amministrativa il progetto denominato: “ BUTTA LA PIETRA E NASCONDI LA MANO” questo progetto a disposizione di tutti i cittadini, associazioni ed enti vari serve a dare un supporto ed aiuto valido su tutte le tematiche della vita sociale cittadina e del territorio comunale di Manfredonia, chiunque può rivolgersi al Consigliere Marasco che con il suo staff e la segreteria politica, aiuteranno a risolvere problemi irrisolti o dormienti nei cassetti di vari uffici pubblici, altresì preparare interrogazioni e/o interpellanze al Sindaco, agli Assessori ai Dirigenti ed altri organi amministrativi, il tutto nel rispetto della privacy e della segretezza di chi ha esposto il problema.



Soprattutto per chi si espone non subire ritorsioni, a indicare abusi, illegalità, tra i principali reati contro la pubblica amministrazione si annoverano la corruzione, l’abuso d’ufficio, la concussione, il peculato, il falso in bilancio e la frode in pubbliche forniture eccetera eccetera.

Si riceve per appuntamento su problemi seri e importanti, più occhi vedono meglio, più orecchie ascoltano meglio, più bocche parlano meglio. Info Cell. 330501252.