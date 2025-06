Marasco: “Le caratteristiche che dovrebbe avere un buon sindaco”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le caratteristiche che dovrebbe avere un sindaco per essere un “buon sindaco” che non c’è

Il primo cittadino deve, innanzi tutto, essere rappresentativo rispetto alla gente, cioè rappresentare le istanze di tutti i cittadini, a prescindere dal loro colore politico, dal colore della pelle e dalla religione, ascoltare la voce del popolo e migliorarne la sua condizione di vita abbassando le tasse e non aumentare.

Non importa se sia uomo di partito o della società civile, se sia giovane o anziano. L’importante è che abbia il requisito dell’onestà, le capacità di un manager in quanto deve amministrare un’azienda che ha un bilancio di milioni di euro e non, quindi, un condominio.

Il buon sindaco deve cercare di fermare l’esodo dei giovani e delle famiglie di Manfredonia e deve essere informato su tutte le opportunità che arrivano dagli aiuti regionali, statali e comunitari. Non deve revocare il mandato ai suoi assessori senza veri motivi in quanto non si possono accettare staffette assessoriali al solo scopo di soddisfare politicamente i gruppi presenti in consiglio. La giunta deve durare per tutto il mandato portando a termine più progetti possibili. Anche dal punto di vista etico, deve vietare in Consiglio Comunale la denigrazione politica e personale dell’avversario. Insomma un sindaco con la schiena dritta che non scende a compromessi per restare ancora in carica. Magari è un po’ faticoso ma poi ci si abitua perché solo così i cittadini lo giudicheranno degno di quel ruolo

Un buon Sindaco crea lavoro per rilancia la comunità. La disoccupazione non solo deprime i singoli/e: l’alta disoccupazione deprime l’intera comunità, non solo economicamente ma anche nel senso stesso del termine comunità. Creare lavoro e occupazione crea persone con interesse, stabilità sociale e politica. Questi effetto non devono essere sottovalutati.

Se la nostra cittadina avrà la fortuna di avere un sindaco con queste caratteristiche e capacità, sicuramente Manfredonia potrebbe rinascere ed avere una svolta storica che la porti verso obiettivi importanti dal punto di vista economico, culturale, sociale e turistico. GIUSEPPE MARASCO CAPOGRUPPO CONSIGLIERE COMUNALE