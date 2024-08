Marasco: “Istituire la figura dell’ispettore ambientale comunale volontario”

IL Capogruppo Consigliere Comunale (Fratelli d’Italia Giorgia Meloni) dr. Giuseppe Marasco di Manfredonia, con una richiesta al protocollo n°38410 del 20 agosto, 2024 ha chiesto al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e p. c. al Segretario Comunale la ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL’ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO nel Comune e territorio comunale di Manfredonia, in collaborazione con la Polizia Locale sotto organico, e vista la inciviltà di numerosi cittadini sipontini e non.