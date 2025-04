[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: “Interrogazione con risposta orale in Consiglio comunale “Sistema Telecamere Targa System”

Il sottoscritto GIUSEPPE MARASCO, non in proprio ma nella sua qualità di Consigliere Comunale Capogruppo nonché Vice Presidente della Commissione Urbanistica Ambiente e Territorio, preso atto nel Comune di Zapponeta, Cerignola, Candela, Monte S. Angelo ed altri della nostra Provincia, con la presente interroga la codesta Amministrazione Comunale di Manfredonia perché a tutt’oggi non è stato installato e funzionante nel nostro territorio del Comune di Manfredonia le telecamere Targa System?

Le telecamere Targa System sono importanti per la sicurezza urbana perché permettono di identificare veicoli rubati, non assicurati o non revisionati. In questo modo, supportano le Forze dell’Ordine nelle indagini e contribuiscono a prevenire furti e atti vandalici.

Come funzionano – Le telecamere Targa System funzionano come videocamere che leggono le targhe delle auto in transito in entrata ed uscita da e per Manfredonia. In base a queste informazioni, è possibile: Verificare la copertura assicurativa e la revisione periodica – Rilevare veicoli rubati, sotto sequestro o inseriti nella black list della Polizia – Riconoscere i veicoli intestati a “prestanome” e utilizzati nei reati – Individuare la direzione di marcia – Rintracciare pirati della strada ed autori di incidenti che si danno alla fuga.

I Comuni che già operano con il sistema Targa System hanno sanato il bilancio comunale o parte di esso, perché la nostra Città non si dota dei seguenti benefici ?

Benefici – Il Targa System contribuisce a: Rendere le strade più sicure; Prevenire episodi di microcriminalità; Agevolare le indagini; Garantire la tranquillità dei cittadini.

A cosa servono le telecamere sulle strade comunali? prevenire fatti criminosi agendo come deterrente. favorire la repressione in quanto può fornire i dati rilevati nei luoghi ove avvengono. sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In attesa di avere al più presto possibile la risposta orale in Consiglio Comunale e successivamente scritta, sicuro di aver reso alla pubblica amministrazione comunale un vantaggio di sicurezza ed economico, invio distinti saluti. In fede firm

IL CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO

F.to GIUSEPPE MARASCO