Marasco: “Il degrado esiste a causa dei comportamenti incivili di pochi”

Il degrado esiste a causa dei comportamenti incivili di pochi. Insufficienti le risorse per la vigilanza. Determinante la collaborazione dei cittadini.

Foto di questa mattina ore 6.40 Piazzetta Mercato – Manfredonia

ritengo infatti che la città soffra di un problema di degrado, e che questo ferisce ogni giorno i molti che , come me, amano la città di Manfredonia e vorrebbero offrirla ai cittadini e ai turisti in una veste ancor più accogliente, più pulita e più bella.

Se ciò non accade, non è a causa dei molti giovani che frequentano la Piazzette, Villa Comunale, villette rionali di sera, Largo teatro vecchio ma di una minoranza che con i comportamenti incivili e scorretti, gettano discredito su tutti gli altri.

E’ certamente compito della politica reprimere comportamenti incivili ma penso anche che, in una fase di enorme incertezza per via di risorse sempre più insufficienti a rafforzare il servizio di vigilanza, una collaborazione da parte di tutti i cittadini, animati da senso civico, che sono la grande maggioranza, aiuterebbe non poco a creare una cultura collettiva che ponga al centro il valore del rispetto dei beni comuni e dell’interesse collettivo.

A pensare che a pochi metri circa 3, di fronte a questo abbandono c’è il cestino dei rifiuti vuoto.

Giuseppe Marasco