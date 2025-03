[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: “Episodi criminali in aumento, lo Stato cosa fa?”

L’auto rubata in pieno giorno a Cerignola con i ladri pronti a investire chiunque pur di fuggire, i furti in appartamento a Manfredonia e in tutta la provincia di Foggia, campagne prese d’assalto dalla criminalità, nei centri urbani microcriminalità ovunque, abbandoni rifiuti, furti di autoveicoli ovunque, incendio di veicoli nella notte, danneggiamenti al patrimonio pubblico, eccetera, episodi che evidenziano un’emergenza sicurezza ormai insostenibile.

I cittadini si sentono sotto assedio e chiedono un intervento deciso. Bisogna rafforzare immediatamente i controlli sul territorio h24 e agire con pene certe e severe per chi delinque, senza sconti o impunità. Non possiamo permettere che il nostro territorio di Capitanata diventi terra di nessuno. Si deve dare un segnale forte, garantendo sicurezza e giustizia per le persone perbene che ogni giorno lavorano onestamente e rispettano le regole.”

Giuseppe Marasco