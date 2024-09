Marasco: “Cosa intende fare il Comune di Manfredonia sulle migliaia cartelle non pagate della Tari?”

Al protocollo generale del comune Citta di Manfredonia n°44431 e pec

All’Assessore all’Ambiente Mariarita VALENTINO

e p. c. PREFETTO DI FOGGIA

SINDACO DI MANFREDONIA

EGRETARIO COMUNALE DELLA CITTA’

Oggetto: Interrogazione Servizio Raccolta Rifiuti

Ai sensi del regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, chiedo di sapere quanto segue:

Premesso che:

mentre nel corso degli anni la TARI (tariffa su rifiuti) per il Comune di Manfredonia ha subito continui aumenti, il servizio in base alle quote pagate dai cittadini è rimasto carente e problematico, nonostante le segnalazioni dei cittadini attraverso i social, appositi moduli, ecc..

considerato inoltre che:

dal gennaio prossimo 2025 entrerà in vigore il nuovo eco – calendario, che dovrebbe introdurre modifiche sostanziali alla pianificazione della raccolta rifiuti e alla lotta contro l’abbandono rifiuti

si chiede quanto segue:

se il nuovo programma o calendario di raccolta viene elaborato in collaborazione ASE/ Comune tenendo in considerazione tutte le problematiche legate al servizio di raccolta fino a questo mese di settembre 2024; Quali sono le richieste e le azioni di questa nuova Amministrazione Comunale di centro sinistra nei confronti dell’A.S.E. per tutte le problematiche riscontrate nella fornitura del servizio di raccolta durante il 2024; Se il SINDACO ha valutato eventuali introduzioni di penali nei confronti dell’ASE nel caso il servizio non mantenga gli impegni presi e non risolva i problemi segnalati nel corso degli anni e quelli attuali; Quale è fino ad oggi la percentuale della raccolta differenziata e quali sono gli obbiettivi per il 2025 Se la nuova pianificazione porterà ad una riduzione delle tariffe e cosa intende fare sulle migliaia cartelle non pagate?; Se saranno create nuove isole ecologiche e se verranno assunti nuovo personale?

Chiedendo cortesemente risposta scritta si porgono cordiali saluti, con le più ampie riserve.

Manfredonia lì 24/09/2024 in fede firma Consigliere Comunale Capogruppo F.d.I. Giuseppe Marasco