Mara Venier: la love story con Renzo che ha cambiato la TV italiana

Mara Venier, nel ricordare gli anni accanto a Renzo Arbore, restituisce il ritratto di un amore che ha segnato profondamente sia la sua vita privata sia la sua ascesa televisiva. La loro storia, durata oltre un decennio, fu un alternarsi di passione, gelosie e intuizioni artistiche che contribuirono a definire l’immagine della futura “signora della domenica”. In questo articolo ricostruiremo brevemente un legame intenso, talvolta turbolento, ma indimenticabile. È un viaggio nella memoria che rivela non solo la fragilità di una coppia sotto i riflettori, ma anche la forza di un sentimento capace di plasmare un destino professionale.

Gelosie, dolore e quella frase che le cambiò la vita

Secondo Grand Hotel, Mara e Arbore vissero un amore che non assomigliava a nessun altro: un legame pieno di slanci, ma anche di tensioni, come dimostra la stessa Venier quando ammette la sua gelosia verso il mondo che ruotava attorno al compagno. «Le sue ragazze Coccodè le avrei stirate con le macchina…», confessa con ironia ma senza nascondere quanto quel sentimento fosse vero. Sin dall’inizio, Arbore aveva intuito la sua forza scenica, incoraggiandola a non conformarsi, a non cambiare. Una dichiarazione da parte di Mara riassume tutto quel periodo: «Fu Renzo a dirmi di non cambiare mai, una volta che mi vide entrare in cucina struccata e con la pinza tra i capelli».

La relazione, però, non fu priva di momenti dolorosi. In un passaggio tra i più toccanti, Mara ricorda il lutto che travolse entrambi: «Abbiamo perso un figlio». Una sofferenza che segnò profondamente la coppia e contribuì a incrinare un equilibrio già minato da continui scontri e riavvicinamenti. Eppure, anche quando il rapporto si concluse, il sentimento non svanì del tutto. Lo conferma lei stessa: «Quando ci siamo lasciati, ci amavamo ancora». Dopo la rottura, racconta, il silenzio tra loro durò anni, finché le strade non tornarono ad avvicinarsi. Oggi Mara afferma: «Lui non mi parlò per molti anni, ma adesso siamo amici».

In parallelo alla loro vita privata, cambiava anche il panorama televisivo italiano. Arbore, già maestro riconosciuto del piccolo schermo, contribuì a far emergere quella spontaneità che ancora oggi è il marchio della Venier. Il loro legame, per quanto tormentato, fu una sorta di laboratorio creativo in cui Mara affinò la capacità di parlare al pubblico con naturalezza e verità.

Oggi la conduttrice, felicemente sposata con Nicola Carraro, osserva quella stagione con uno sguardo sereno, consapevole di quanto quel capitolo l’abbia trasformata. Arbore, dal canto suo, continua a riconoscere l’importanza di quella storia che fu, insieme, slancio artistico e grande amore.

La loro relazione rimane una delle vicende più affascinanti dello spettacolo italiano: un amore imperfetto, luminoso, che ha lasciato un’impronta indelebile non solo nella vita dei protagonisti, ma anche nella storia della nostra televisione.