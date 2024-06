Mara Venier, annuncio choc: “Sarà il mio ultimo anno”

Mara Venier ha chiuso la sua stagione televisiva lo scorso 2 giugno con l’ultima puntata di Domenica In. La conduttrice è quindi pronta per le vacanze e ricaricare le batterie in vista del suo ritorno in televisione. Una stagione che ha classificato come la peggiore fatta fino a questo momento. Mara Venier ha confessato che era convinta che si sarebbe trattata dell’ultima stagione sebbene poi ci abbia ripensato. Queste le sue parole: “Eppure voglio godermi di più mio marito, la mia famiglia, la mia casa a Santo Domingo.” Un’estate piena di lavoro per Mara Venier che dovrà rimandare ancora la sua partenza. A luglio infatti sarà sul set del nuovo film di Ferzan Ozpetek di cui non può svelare ancora niente. Dopo 31 anni, la conduttrice tornerà alla recitazione. Una nuovo traguardo per la 73enne veneziana che è stata messa in difficoltà dopo la lettura di un comunicato durante la puntata post Sanremo a Domenica In.

Mara Venier annuncia che condurrà Domenica In per l’ultimo anno

La conduttrice ha vissuto un momento molto difficile dopo la bagarre nata in seguito alla lettura del comunicato. Mara Venier ha rivelato che molti amici si sono dileguati mentre alcuni le sono rimasti vicini come Alberto Matano, Fiorello e Lili Gruber. Di recente, la donna è stata ospite di Tg1 Mattina Estate dove ha annunciato i suoi progetti per il futuro. La conduttrice infatti ha dichiarato: “Vorrei che la prossima ‘Domenica In’ sia all’insegna della condivisione. Sicuramente sarà il mio ultimo anno. Non è che posso arrivare con il bastone. Lo dico sempre ma questa volta sarà così”. Insomma, la donna ha rivelato che l’edizione che andrà a condurre da settembre a maggio 2025 sarà l’ultima.