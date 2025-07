[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manzella: “L’ex Daunia Risi, oggi Oasi Lago Salso un tempo era un fiore all’occhiello”

L’ex Daunia Risi, oggi Oasi Lago Salso, un tempo fiore all’occhiello e seconda riserva naturale d’Europa, oggi brucia. Brucia come ha già fatto negli anni passati, abbandonata, tradita, trasformata in semplice occasione economica: una mucca da mungere, ormai ridotta all’osso.

Noi, cittadini di Manfredonia, chiediamo perdono a chi ha dato la vita per far splendere quel paradiso: i nostri avi, che con sudore e rispetto curavano la terra, proteggevano la natura, vigilavano con orgoglio.

ABBIAMO FALLITO!!

Non siamo stati capaci di difendere ciò che ci apparteneva. Se fossero ancora tra noi, dovremmo solo inchinarci e chiedere scusa. Perché un patrimonio naturale non si vende, non si sfrutta: si custodisce.

Alessandro Manzella