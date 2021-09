Manuel Bortuzzo: “Vado al Grande Fratello Vip per abbattere un muro” – La sua intervista a IlSipontino

Tra le tante celebrità che animeranno il “Grande Fratello Vip”, in onda dal 13 settembre su Canale 5, ci sarà anche il nuotatore Manuel Bortuzzo. Il 22enne è rimasto paralizzato a causa di una sparatoria e dentro la Casa porterà la sua esperienza, per condividere con gli inquilini e il pubblico la sua quotidianità. “La gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo”, spiega a “Chi”.

“Entrare al Grande Fratello Vip potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime: un modo per rompere un muro ancora troppo alto”.