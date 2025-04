[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mansueto: Parco di Grotta Scaloria: dopo anni di attesa, si parte!

Sono felice di comunicare che in questi primi mesi di amministrazione siamo riusciti a superare tutte le criticità che impedivano la realizzazione di “Parco di Grotta Scaloria” e ieri è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale l’ultima delibera propedeutica alla procedura di gara.

Si tratta di un importante progetto di rigenerazione urbana, finanziato dalla Regione Puglia nell’anno 2019, su istanza dell’allora amministrazione di centro sinistra, nell’ambito dei Fondi 2014/2020, di importo pari a 740 mila euro, che trasformerà l’area circostante la storica Grotta Scaloria, in uno spazio pubblico, sostenibile e accessibile in grado di valorizzare il patrimonio naturale, storico e archeologo dell’area.

Il progetto mira a realizzare un Parco all’interno del quale ci saranno aree di verde attrezzato, percorsi pedonali e ciclopedonali, e rappresenta un passo fondamentale per il recupero e la valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio, in grado di diventare un nuovo attrattore culturale, utile anche per creare ulteriori opportunità di sviluppo economico per la nostra città.

Dopo anni di attesa, dunque siamo pronti a partire: nelle prossime settimane si avvierà la procedura di gara propedeutica all’inizio dei lavori che immaginiamo possano iniziare entro quest’anno.

Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare, anche perché negli ultimi anni abbiamo maturato un ritardo pazzesco, ma lavoriamo ogni giorno con passione e abnegazione per migliorare la nostra comunità.

avv. Giovanni Mansueto

Assessore alla Pianificazione e Rigenerazione urbana

Comune di Manfredonia