Mansueto, Molo21: “Giudice di Pace di Manfredonia: una criticità ancora presente!”

Giudice di Pace di Manfredonia: una criticità ancora presente!

Il corretto ed efficiente funzionamento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia, uno degli ultimi presidi di legalità territoriale, dovrebbe ricevere la massima attenzione da parte dell’Amministrazione comunale di Manfredonia, ma constiamo, nostro malgrado, che non è così.

È ormai noto che, da ottobre 2021, l’ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia è sprovvisto della figura del “funzionario di cancelleria”, in virtù del pensionamento del precedente funzionario e ciò ha causato rinvii lunghissimi per le udienze previste e gravi disfunzioni per i professionisti coinvolti e soprattutto per i cittadini, i quali sono ancora più soggetti all’irragionevole durata del processo.

Si tratta di una problematica oggetto di discussione anche durante la campagna elettorale delle elezioni amministrative del 2021, rispetto alla quale anche l’attuale Amministrazione si era assunta l’impegno di una pronta soluzione. Invece, ad oggi, a distanza di quasi un anno dall’insediamento del Sindaco, dobbiamo prendere atto che alle promesse non sono seguiti i fatti e la soluzione del problema viene di fatto rinviata da un mese all’altro.

Siamo consapevoli che la soluzione deve essere condivisa anche con gli altri comuni limitrofi, ovvero i Comuni di Mattinata, Monte Sant’Angelo, Zapponeta e Isole Tremiti, ma ciò non può giustificare un ritardo che ormai compromette l’efficienza dell’Ufficio stesso, tale per cui qualcuno, anche tra gli operatori del diritto, inizia a immaginare che sia meglio sopprimerlo in queste condizioni.

Invitiamo, pertanto, l’Amministrazione comunale di Manfredonia a porre in essere tutte le azioni utili per risolvere tale criticità che ormai è divenuta intollerabile e comporta un aumento della distanza tra la giustizia e i problemi dei cittadini.

avv. Giovanni Mansueto – coordinatore di Molo 21