Politica Manfredonia
Mansueto: “L’importanza di ogni barriera che cade”
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Mansueto: “L’importanza di ogni barriera che cade”
Ogni barriera che cade è un passo verso una città più accessibile, più giusta, più solidale.
Ogni barriera che cade è un segno concreto di rispetto verso chi troppo spesso, si è sentito escluso, ostacolato, dimenticato.
Ogni barriera che cade significa autonomia e libertà.
Ogni barriera che cade è frutto di una visione e di una scelta politica chiara.
Ogni barriera che cade non è solo un cantiere, ma una promessa che prende forma.
Lo scrive su Facebook l’Assessore Giovanni Mansueto