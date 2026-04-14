Politica Manfredonia

Mansueto: “L’importanza di ogni barriera che cade”

Comunicato Stampa14 Aprile 2026
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Mansueto: “L’importanza di ogni barriera che cade”

Ogni barriera che cade è un passo verso una città più accessibile, più giusta, più solidale.

Ogni barriera che cade è un segno concreto di rispetto verso chi troppo spesso, si è sentito escluso, ostacolato, dimenticato.

Ogni barriera che cade significa autonomia e libertà.

Ogni barriera che cade è frutto di una visione e di una scelta politica chiara.

Ogni barriera che cade non è solo un cantiere, ma una promessa che prende forma.

Lo scrive su Facebook l’Assessore Giovanni Mansueto

Comunicato Stampa14 Aprile 2026