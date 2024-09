Manifestazione contro le violenze ai danni degli operatori sanitari. Cera: “Servono risposte immediate”

Nota del consigliere regionale Napoleone Cera.

“Oggi a Foggia ho partecipato alla manifestazione contro le violenze e aggressioni ai danni degli operatori sanitari. Ho voluto fortemente essere al fianco dei medici, infermieri e di tutto il personale che, ogni giorno, garantisce l’assistenza con grande spirito di abnegazione. Siamo stanchi di parole vuote e di promesse non mantenute: ci vogliono risposte immediate perché la sanità pugliese è al collasso e a pagarne il prezzo sono i cittadini e gli operatori. La nostra sanità non è un problema di serie B e bisogna restituire la dignità e sicurezza ai lavoratori”