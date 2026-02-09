[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mangano: “La Puglia è anche la provincia di Foggia! Persa un’occasione”

La Puglia è anche la provincia di Foggia!!!

La 62ª edizione del Torneo delle Regioni di calcio a 11 LND tornerà, dopo ben 38 anni, in Puglia. Un evento straordinario, una vetrina nazionale per il calcio giovanile. Ma, c’è da segnalare che una parte della Puglia, la provincia di Foggia e Bat restano fuori…

Circa 19 campi coinvolti, da Acquaviva delle Fonti a Gallipoli… nessuno nella nostra provincia. Nessuno nel Gargano. Nessuno in Capitanata.

Sono rammaricato e deluso. Come amministratore della mia città, ma soprattutto come cittadino di questa provincia che, nonostante le difficoltà, ha una storia sportiva e una passione che non sono seconde a nessuno.

È giusto dirlo: si è persa un’occasione per unire e valorizzare davvero tutta la Puglia

( regione europea dello sport 2026).Perché se eventi così importanti ignorano un territorio come il nostro, il divario non farà che crescere.

La Capitanata merita rispetto, spero che tutto questo non accada più.

Lo sport deve unire, non escludere.

